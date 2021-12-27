Клиентам разорившихся турфирм предложили платить по 40 тыс. рублей

Ростуризм предложил платить клиентам разорившихся турфирм по 40 тыс. рублей. До конца года агентство вынесет на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает реформирование системы финансовых гарантий.

Новая система должна обеспечить туристу в случае банкротства туроператора вывоз с отдыха и гарантированную выплату, которая практически полностью покроет стоимость бюджетного тура, сообщила РБК глава агентства Зарина Догузова.

Выплата обеспечит стопроцентное возмещение стоимости бюджетного тура или значительную компенсацию.

Зарина Догузова привела пример работы новой системы: семья из четырех человек, купившая в Турцию путевку по системе «все включено» по средней цене 150-200 тыс. рублей, сможет в случае остановки деятельности турфирмы получить 160 тыс. рублей компенсации.

Для того, чтобы система заработала, Ростуризм предложил создать фонд коллективной ответственности — в него туроператоры будут перечислять взнос за каждого туриста, которого отправляют на отдых.

По расчетам ведомства, чтобы в случае банкротства двух-трех туроператоров туристы гарантированно смогли получить по 40 тыс. рублей, в фонде коллективной ответственности должно быть около 5 млрд рублей.

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