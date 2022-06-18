Ростуризм разработал стандарты услуг «все включено» и «ультра все включено»

В кулуарах ПМЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала ТАСС подробности о запланированном введении отраслевых стандартов для отелей, которые планируют работать по системам «все включено» и «ультра все включено».

По ее словам, все стандарты для всех категорий «звездности» уже разработаны. Утвердить из планируется до конца текущего года, а работать по ним российские гостиницы начнут в 2023 году.

«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — подчеркнула Догузова.

Разработка стандартов началась еще в 2021 году. Ранее из-за пандемии туристы стали все больше поездок планировать внутри России, а потому вопрос качества оказания услуг встал особенно остро.

Одной из задач стандартизации было повышение качества сервиса в сфере отечественного туризма. Уровень обслуживания должен соответствовать тому, к которому требовательные путешественники привыкли на зарубежных курортах.

На сегодня известно, что в числе многочисленных критериев соответствия высоким стандартам «все включено» и «ультра все включено» — наличие на территории отеля нескольких ресторанов (включая один круглосуточный и один теплый), программы детской и взрослой анимации и др.

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