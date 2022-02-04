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Россияне получили 1 млрд рублей туристического кешбэка

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала программы туристического кешбэка на счета россиян вернулся 1 млрд рублей. Это пятая часть годового бюджета программы.

Россияне получили 1 млрд рублей туристического кешбэка

За две недели с момента запуска программой воспользовались 200 тыс. человек. Они приобрели туров или проживание в отелях на 5 млрд рублей, сообщила «Известиям» глава Ростуризма Зарина Догузова.

В поездки с кэшбеком можно отправиться до 30 апреля, в круиз — до конца мая. На этот год предусмотрен лимит кэшбэка — 5 млрд рублей, которые разделят на два этапа: зимне-весенний и осенне-зимний.

Отвечая на вопрос, хватит ли выделенных средств на компенсации всем желающим, Зарина Догузова отметила, Ростуризм не рассматривает положение с точки зрения «хватит — не хватит». 

В этом году программа будет работать только в межсезонье. После этого будет приниматься решение о корректировках основных параметров, включая финансовых.

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Фото на обложке: FOTOGRIN / Shutterstock

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