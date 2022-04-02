Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ростуризм закрывает программу кешбэка 9 апреля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пресс-служба Ростуризма сообщает, что из-за высокого спроса на программу туристического кешбэка ее придется закрыть досрочно, поскольку даже дополнительные средства, выделенные на нее, «скоро будут выбраны».

Ростуризм закрывает программу кешбэка 9 апреля

Продажи в рамках этой программы должны были продолжаться до 30 апреля, но теперь будут остановлены в ночь на 9 апреля.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, это вынужденное решение, поскольку выделенные «дополнительные средства скоро будут выбраны».

Она подчеркивает, что даже текущий этап программы стал возможен только благодаря решению Правительства РФ, по поручению которого за счет внутреннего перераспределения средств ведомство смогло высвободить дополнительные финансы на эту антикризисную меру.

Средства были направлены на поддержку «доступных путешествий по стране весной и в начале лета».

«Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях» (Зарина Догузова).

Глава Ростуризма призывает не расстраиваться, ведь есть еще «целая неделя, чтобы воспользоваться программой».

Следующий этап программы запланирован на сезон осень/зима. Сроки и детали будут объявлены ближе к открытию очередного окна продаж по программе.

Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Фото на обложке: JESHOOTS.COM / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 7 советов, как выбрать удачную локацию для ресторана
  2. 2 Роботы-повара, dark kitchen и фудмаркеты в регионах: тренды ресторанного рынка в России
  3. 3 Там, где встречаются IoT и HoReCa: как рестораны и отели применяют интернет вещей
  4. 4 Восемь самых интересных стартапов для кафе и ресторанов в России
  5. 5 Мостуризм в апреле проведет первый масштабный интенсив по образовательному туризму
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2022

Health Data Hack

03 апреля 2022

Data Fusion Contest 2022

04 апреля 2022

«Новатор Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ