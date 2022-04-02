Ростуризм закрывает программу кешбэка 9 апреля

Пресс-служба Ростуризма сообщает, что из-за высокого спроса на программу туристического кешбэка ее придется закрыть досрочно, поскольку даже дополнительные средства, выделенные на нее, «скоро будут выбраны».

Продажи в рамках этой программы должны были продолжаться до 30 апреля, но теперь будут остановлены в ночь на 9 апреля.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, это вынужденное решение, поскольку выделенные «дополнительные средства скоро будут выбраны».

Она подчеркивает, что даже текущий этап программы стал возможен только благодаря решению Правительства РФ, по поручению которого за счет внутреннего перераспределения средств ведомство смогло высвободить дополнительные финансы на эту антикризисную меру.

Средства были направлены на поддержку «доступных путешествий по стране весной и в начале лета».

«Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях» (Зарина Догузова).

Глава Ростуризма призывает не расстраиваться, ведь есть еще «целая неделя, чтобы воспользоваться программой».

Следующий этап программы запланирован на сезон осень/зима. Сроки и детали будут объявлены ближе к открытию очередного окна продаж по программе.

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