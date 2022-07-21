Иностранные банки возобновили наем сотрудников в России на фоне трудностей с уходом из страны

Российские подразделения иностранных банков Raiffeisen Bank International и Citi возобновили наем сотрудников в стране в июле после того, как российские власти запретили им продавать активы в РФ, пишет Reuters.
Ранее Минфин заявил, что будет блокировать продажу активов зарубежных банков на российском рынке до тех пор, пока не «улучшится ситуация» с работой российских банков за границей.
Reuters со ссылкой на данные HeadHunter сообщает, что с апреля по июнь у иностранных банков было мало открытых вакансий в России, однако в июле «Райффайзенбанк» открыл 276 предложений, Citi — 84.
Также новые вакансии опубликовали российские подразделения итальянской группы Intesa Sanpaolo и UniCredit Bank Russia.
Все банки отказались комментарировать ситуацию агентству.
Источник Reuters в одной из российских «дочек» зарубежных банков сообщил, что сотрудники таких подразделений после запрета на продажу активов «вздохнули с облегчением», так как боялись остаться без работы. По его словам, новые вакансии появились, потому что после начала спецоперации многие работники уволились и покинули страну.
18 мая французская Societe Generale продала «Интерросу» Владимира Потанина «Росбанк», «Русфинанс банк», банк «Дельтакредит» и «Росбанк страхование». Чешская PPF Group и ее «дочка» Home Credit в мае объявили о продаже контроля в российском «Хоум кредит» группе местных инвесторов.
Фото на обложке: Unsplash
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