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Иностранные банки возобновили наем сотрудников в России на фоне трудностей с уходом из страны

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские подразделения иностранных банков Raiffeisen Bank International и Citi возобновили наем сотрудников в стране в июле после того, как российские власти запретили им продавать активы в РФ, пишет Reuters.

Иностранные банки возобновили наем сотрудников в России на фоне трудностей с уходом из страны

Ранее Минфин заявил, что будет блокировать продажу активов зарубежных банков на российском рынке до тех пор, пока не «улучшится ситуация» с работой российских банков за границей. 

Reuters со ссылкой на данные HeadHunter сообщает, что с апреля по июнь у иностранных банков было мало открытых вакансий в России, однако в июле «Райффайзенбанк» открыл 276 предложений, Citi — 84.

Также новые вакансии опубликовали российские подразделения итальянской группы Intesa Sanpaolo и UniCredit Bank Russia.

Все банки отказались комментарировать ситуацию агентству.

Источник Reuters в одной из российских «дочек» зарубежных банков сообщил, что сотрудники таких подразделений после запрета на продажу активов «вздохнули с облегчением», так как боялись остаться без работы. По его словам, новые вакансии появились, потому что после начала спецоперации многие работники уволились и покинули страну.

18 мая французская Societe Generale продала «Интерросу» Владимира Потанина «Росбанк», «Русфинанс банк», банк «Дельтакредит» и «Росбанк страхование». Чешская PPF Group и ее «дочка» Home Credit в мае объявили о продаже контроля в российском «Хоум кредит» группе местных инвесторов.

Фото на обложке: Unsplash

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