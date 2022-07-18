Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчик беспилотных систем BaseTracK продал российский бизнес

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчик беспилотных технологий управления транспортом BaseTracK продал бизнес в РФ и объявил о прекращении коммерческой деятельности в стране. Покупателем выступила группа российских инвесторов, сумма сделки не разглашается.

Разработчик беспилотных систем BaseTracK продал российский бизнес

Среди новых собственников — владелец транспортной компании «Альтика» Олег Яновский и сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат» Игорь Калошин, сообщил RB.RU представитель BaseTracK.

С июля российское представительство BaseTracK работает под брендом «Энерготрак». Яновский сосредоточится на построении продаж, Калошин — на привлечении новых инвестиций.

В «Энерготрак» перейдет весь флот автомобилей стартапа, включая единственный в России беспилотный грузовик на базе Mercedes-Benz Actros 1845, сертифицированный государственным научным центром ФГУП «НАМИ» и допущенный на дороги общего пользования. С июня этого года седельный тягач используют для коммерческих грузоперевозок для доставки сборных грузов в беспилотном режиме по маршруту Москва – Санкт-Петербург по трассе М11. 

Также уходящая команда передаст технологии автономного вождения и энергоэффективного управления транспортными средствами. 

BaseTracK — разработчик технологии управления и автономного перемещения объекта в наземном, надводном и воздушном пространстве. Компания создала и запатентовала технологию передвижения по виртуальному рельсу с учетом специфики транспорта, а также особенностей рельефа, поворотов и других факторов.

В конце января 2022 года BaseTracK привлекла $1 млн в bridge-раунде от клуба AngelsDeck на масштабирование DeepTech-продукта, повышение инвестиционной привлекательности и подготовку к будущему Series А-раунду. В июне 2021 года компания также привлекла $1 млн инвестиций на seed-раунде от участников клуба AngelsDeck.

Стартап BaseTracK запустили в 2017 году. Узнать о технологиях BaseTracK подробнее можно в интервью основателя BaseTracK Андрея Вавилина RB.RU.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Беспилотные автомобили: кто разрабатывает их в России и что мешает развитию рынка
  2. 2 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
  3. 3 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
  4. 4 Доставка еды, альтернативное мясо и биотехнологии: топ-6 венчурных сделок и перспективные направления в фудтехе
  5. 5 «Все, что мы требуем от своих проектов, мы пробуем на себе»: инвестдиректор «ТилТех Капитал» Илья Кобяков о том, как правильно привлекать инвестиции
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

19 июля 2022

Sovcombank Challenge 2022

20 июля 2022

Tech Export to India

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

Все ВОЗМОЖНОСТИ