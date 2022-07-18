Разработчик беспилотных систем BaseTracK продал российский бизнес

Разработчик беспилотных технологий управления транспортом BaseTracK продал бизнес в РФ и объявил о прекращении коммерческой деятельности в стране. Покупателем выступила группа российских инвесторов, сумма сделки не разглашается.

Среди новых собственников — владелец транспортной компании «Альтика» Олег Яновский и сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат» Игорь Калошин, сообщил RB.RU представитель BaseTracK.

С июля российское представительство BaseTracK работает под брендом «Энерготрак». Яновский сосредоточится на построении продаж, Калошин — на привлечении новых инвестиций.

В «Энерготрак» перейдет весь флот автомобилей стартапа, включая единственный в России беспилотный грузовик на базе Mercedes-Benz Actros 1845, сертифицированный государственным научным центром ФГУП «НАМИ» и допущенный на дороги общего пользования. С июня этого года седельный тягач используют для коммерческих грузоперевозок для доставки сборных грузов в беспилотном режиме по маршруту Москва – Санкт-Петербург по трассе М11.

Также уходящая команда передаст технологии автономного вождения и энергоэффективного управления транспортными средствами.

BaseTracK — разработчик технологии управления и автономного перемещения объекта в наземном, надводном и воздушном пространстве. Компания создала и запатентовала технологию передвижения по виртуальному рельсу с учетом специфики транспорта, а также особенностей рельефа, поворотов и других факторов.

В конце января 2022 года BaseTracK привлекла $1 млн в bridge-раунде от клуба AngelsDeck на масштабирование DeepTech-продукта, повышение инвестиционной привлекательности и подготовку к будущему Series А-раунду. В июне 2021 года компания также привлекла $1 млн инвестиций на seed-раунде от участников клуба AngelsDeck.

Стартап BaseTracK запустили в 2017 году. Узнать о технологиях BaseTracK подробнее можно в интервью основателя BaseTracK Андрея Вавилина RB.RU.

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