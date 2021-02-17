Гендиректор «Русагро» увеличил свою долю в сервисе доставки продуктов с рецептами Elementaree

Гендиректор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов увеличил до 15% свою долю в компании по доставке продуктовых наборов Elementaree, сообщают «Ведомости». Условия сделки стороны не озвучивают.

Басов прошлой осенью выкупил 5% Elementaree у первого инвестора Лоуренса Лепарда. Еще тогда Басов не исключал возможности повторных значительных инвестиций в компанию. На тот момент стороны также не уточняли сумму сделки.

Сейчас 10% глава «Русагро» приобрел у Skolkovo Ventures. По словам управляющего партнера фонда Павла Морозова, Skolkovo Ventures «вышел с двукратной доходностью». Теперь с 15% Басов стал вторым в капитале компании после ее основательницы Ольги Зиновьевой.

Elementaree основан в 2014 году. Идея бизнеса пришла к Ольге Зиновьевой во время учебы в Гарвардской школе бизнеса. Она привлекла американские инвестиции и запустила проект в Москве. В 2020 году оборот компании превысил 400 млн рублей (рост в два раза год к году).

В данный момент география сервиса охватывает столичный регион, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Недавно Elementaree запустился в Нижнем Новгороде, в планах — доставка наборов продуктов в Казани. Среди инвесторов сервиса — Российский фонд прямых инвестиций, Bonduelle, совладельцами также являются основатели ГК «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров.

Ранее RB сообщал об инвестициях Басова в EdTech-сервис «Викиум».

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