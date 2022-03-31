Cовет директоров VK пополнился представителями научного сообщества

VK объявила об изменениях в составе совета директоров — в него вошли руководители двух крупнейших российских вузов. Независимым директором назначен ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, неисполнительным директором стал и.о. ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин, говорится в сообщении VK.

Анисимов также занимал руководящие посты в МГУ, Московском политехническом университете и Дальневосточном федеральном университете, Гордин — в ЦИАМ им. Баранова. Также Гордин работал на руководящих позициях в международном бизнесе, в том числе в «Сибуре» и «THK-BP Менеджменте».

Также в качестве независимого директора VK назначила Наталью Яковлеву — сертифицированного бухгалтера, аудитора и независимого директора. Яковлева является независимым неисполнительным директором, членом комитетов по аудиту и вознаграждениям золотодобывающей компании «Петропавловск», независимым неисполнительным директором и председателем комитета по аудиту логистической компании Globaltruck, независимым директором АО «Медиаскоп».

Кроме того, совет директоров VK пополнился двумя топ-менеджерами компании.

Исполнительными директорами стали: Владимир Габриелян, который с 2019 года занимает пост первого заместителя гендиректора VK и Александр Айвазов — старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK, который курирует сделки компании по слиянию и поглощению, а также направление онлайн-образования.

Масштабные изменения в составе совета директров VK происходят на фоне обновлений в структуре акционеров «МФ Технологий» (контролирует 57,3% голосующих и 4,8% обыкновенных акций VK).

В январе в него вошли председатель правления страховой группы «СОГАЗ» Антон Устинов и директор юридической дирекции «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чудаков. В середине декабря прошлого года членом совет директоров также стал Сергей Куприянов — пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

В настоящее время в совет также входят председатель совета директоров и сооснователь холдинга VK Дмитрий Гришин и неисполнительный директор, гендиректор «МФ Технологии» Ульяна Антонова — всего 10 человек.

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