Пекинская фондовая биржа будет запущена 15 ноября

Пекинская фондовая биржа завершила подготовительные процедуры для открытия и начнет работать 15 ноября 2021 года. Об этом сообщается на сайте биржи.

«В настоящее время Пекинская фондовая биржа готова к открытию, оно запланировано на 15 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

В первый день открытия биржи на ней будут котироваться акции 81 компании, из которых 71 компания представленная на торговой площадке NEEQ (на базе которой организация и была создана) и еще 10 компаний, которые сделают публичное предложение акций непосредственно на Пекинской фондовой бирже.

2 сентября 2021 года глава КНР Си Цзиньпин объявил о планах открытия в Пекине новой фондовой биржи. Она станет третьей фондовой биржей в материковом Китае и будет ориентирована на финансовую помощь малым и средним предприятиям.

В КНР уже функционируют более крупные Шанхайская и Шэньчжэньская биржи. Еще фондовая биржа функционирует в Гонконге. Пекинская биржа сосредоточится на вливании капитала в небольшие инновационные компании.

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