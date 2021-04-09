BELUGA GROUP объявила операционные результаты за I квартал 2021 года

Крупнейшая алкогольная компания в России BELUGA GROUP опубликовала операционные результаты за I квартал 2021 года. За этот период общие отгрузки достигли 3 042 тыс. декалитров — на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го.

Отгрузки собственной продукции также показали рост 1,9% и составили 2 569 тыс. декалитров. Отгрузки партнерских импортных брендов увеличились на 31% — до 473 тыс. декалитров, — а продукции на экспорт показали рост на +41% к аналогичному периоду прошлого года. Восстановление активностей замечено в регионах Ближнего Востока, СНГ, частично в Азии и Восточной Европе. Флагманский бренд — суперпремиальная водка Beluga — в I квартале показала рост +59% в США.

Как отметил председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин, в I квартале компания показала рост к высоким показателям продаж прошлого года – в марте 2020-го спрос на алкогольную продукцию увеличился на фоне пандемии. Среди других позитивных моментов отметил большую долю премиальных, а значит, высокомаржинальных продуктов в миксе продаж компании, а также постепенное восстановление экспорта. Эти стабильные результаты стали возможны “благодаря планомерному развитию компании в рамках стратегии, включающей диверсификацию бизнеса и контроль всех этапов производства и дистрибуции наших алкогольных напитков”.

С января BELUGA GROUP начала выпуск собственного бренд рома Devil’s Island, а также расширила линейки популярных брендов, в частности, коньяка “Золотой Резерв” и винодельни “Поместье Голубицкое”. С января компания стала эксклюзивным дистрибьютором французских сортовых вин JP. Chenet и премиальных аргентинских вин Trivento. Объем продаж в сети магазинов “ВинЛаб” вырос на 29% благодаря росту трафика и среднего чека — каждый увеличился на 13%. Количество торговых точек возросло до 665. Активно развивается электронная коммерция: в I квартале 2021-го объем продаж по системе click & collect вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом доля электронной коммерции в сети составляет 3,5% против 1,2% в прошлом году, а в Москве и Санкт-Петербурге доля e-commerce выросла с 3,5% до 8%. Ежемесячно в магазинах сети выдаются 25 тысяч электронных заказов.

Мечетин отметил, что компания с уверенностью смотрит в будущее и продолжит гибко реагировать на изменения рынка, развивать востребованные бренды и повышать эффективность операций.