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Фудтех-стартап Benson Hill привлек $150 млн от Wheatsheaf Group и других инвесторов

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Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

Американский стартап Benson Hill закрыл инвестиционный раунд серии D объемом $150 млн. Лид-инвесторами выступил фонд Wheatsheaf Group, который специализируется на инновациях в продовольственном и сельскохозяйственном секторах.

Фудтех-стартап Benson Hill привлек $150 млн от Wheatsheaf Group и других инвесторов

Основной продукт Benson Hill — платформа CropOS, на основе которой возможна разработка и коммерциализация новых сортов растений.

Компания разрабатывает усовершенствованные сорта сельскохозяйственных растений в ответ на запросы фермеров и промышленных производителей.

Benson Hil направит инвестиции на R&D, развитие партнерских отношений по всей цепочке поставок и запуск новых продуктов. В частности, в 2021 году компания планирует представить сорт сои с повышенным содержанием белка.

«Пандемия выявила как сильные, так и слабые стороны нашей продовольственной системы. Выбор более экологичных продуктов должен быть доступен всем, и развитие технологических инноваций в этой области может привести к настоящей революции. Мы благодарны заинтересованным партнерам, фермерам и инвесторам, которые вместе с нами способствуют модернизации производства продуктов питания», — комментирует Мэтт Крисп, генеральный директор Benson Hill.

Среди инвесторов раунда выступили: Argonautic Ventures, Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ), Emart, GS Group, Louis Dreyfus Company, iSelect Fund, Fall Line Capital, Mercury Fund, Prelude Ventures, Prolog Ventures, S2G Ventures и другие компании.

«Популяризация растительного белка сегодня вышла глобальный уровень. Инновации Benson Hill в этой области способствуют более быстрому и широкому внедрению растительных альтернатив. Наши инвестиции отражают стратегическое намерение помочь распространению более безопасных и здоровых продуктов питания», — прокомментировал Хьюи Канг, генеральный директор компании Emart.


Фото: Unsplash

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