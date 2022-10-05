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Российская компания разработала бесконтактные алкотестеры для пропускных пунктов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания «Градиент» разработала и выпустила мобильный бесконтактный алкотестер для пунктов пропуска. Система поможет подрядным организациям избежать штрафов за нахождение нетрезвых работников на различных объектах. Стоимость комплекса начинается от 700 тыс. рублей.

Российская компания разработала бесконтактные алкотестеры для пропускных пунктов

Отмечается, что устройство позволит подрядным организациям, логистическим, охранным и производственным предприятиям, снизить влияние человеческого фактора на рабочий процесс. В «Градиенте» подчеркнули, что благодаря изобретению проверка ста сотрудников будет занимать не более семи минут.

Для прохождения теста работнику достаточно дыхнуть в алкотестер, после чего система в течение нескольких секунд определит температуру тела и наличие или отсутствие алкоголя в организме. Результаты автоматически отправляются работодателю. Мобильность алкотестера позволяет проверять сотрудников не только при входе на тот или иной объект, но и по пути к нему. 

Alkotester

В компании «Эксперта» уже опробовали технологию, за 10 дней использования устройство зафиксировало девятерых сотрудников в состоянии опьянения. Ранее за каждый случай прохода на объект нетрезвого работника «Эксперта» платила штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Система распознавания лиц, которой оснащен мобильный комплекс, не позволит обмануть устройство и выдать свои результаты за чужие. Все проходы сотрудников отслеживаются, есть возможность проанализировать статистику за день или месяц. Также при использовании комплекса предусмотрены простые каналы связи с пропускной системой, например, Telegram-бот.

Фото на обложке: Jarun Ontakrai / Shutterstock

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