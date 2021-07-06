Россияне назвали критерии работы мечты. Для большинства это хорошая зарплата, немаловажно и наличие комфортных условий труда, гласят результаты исследования Viber и «Работа.ру». Фактор принесения пользы обществу оказался одним из самых малозначимых у респондентов.

Четверть россиян (26%) считают свою работу идеальной. Для остальной части она бы стала такой, если бы им подняли зарплату, расширили соцпакет или ввели свободный рабочий график.

Главным критерием работы мечты подавляющее число респондентов (83%) назвали высокую зарплату. Каждый второй – хороший коллектив (50%), стабильность компании (46%) и комфортные условия труда (45%).

При этом менее значимые факторы в определении идеальной работы – это возможность быстрого карьерного роста, принесение пользы обществу и возможность удаленной работы.

В исследовании участвовали 5 тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» и 3,5 тысячи пользователей Viber из всех регионов России.

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