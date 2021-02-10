Компании без активов могут допустить к IPO в России

Власти рассматривают идею допуска к IPO в России SPAC-компаний без активов, пишет РБК. Они создаются специально для будущего слияния с непубличной компанией, желающей выйти на биржу.

SPAC-компании дают альтернативу классическому размещению на бирже и пользуются популярностью, например в США. В прошлом году 219 подобных компаний в штатах привлекли свыше $70 млрд на размещениях (показатели традиционных IPO составили $67 млрд).

В России схема использования подобных компаний пока разрабатывается. Но уже известно, что SPAC будут аккумулировать средства, размещая акции или токены на бирже, в том числе с помощью краудинвестинга (альтернативный инструмент для привлечения средств от микроинвесторов).

На бирже будет активна книга заявок, инвесторы смогут купить токены проектов через краудинвестинговые платформы. Далее средства будут вложены в ценные бумаги «перспективных компаний». Их перечень определит так называемый «оригинатор» (уточняется, что это будет «успешный инвестор с деловой репутацией»).

Предварительный механизм инвестирования вошел в «Дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ» и может быть принят законодательно в IV квартале 2022 года.

Проработкой идеи займутся Минэкономразвития, Минфин и Банк России. Предстоит разработать регламенты регулирования квалификации инвесторов, максимальной стоимости одной акции SPAC-компании и срок ее деятельности, уточняет издание.