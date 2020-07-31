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Джефф Безос признал, что Amazon мог нарушить политику неиспользования сторонних данных

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Политика Amazon запрещает использование данных сторонних продавцов для поддержки бизнеса под собственной торговой маркой. На слушаниях по антимонопольному делу в Конгрессе США Джефф Безос признал, что данное правило могло быть нарушено.

Джефф Безос признал, что Amazon мог нарушить политику неиспользования сторонних данных

«Я не могу гарантировать вам, что политика никогда не нарушалась», — говорит Джефф Безос.

Также в слушании приняли участие главы Facebook, Apple и Google. IT-компании подозреваются в злоупотреблении положением на рынке.

Во время обсуждения были обнародованы старые письма Марка Цукерберга, в которых он комментировал покупку Instagram. Глава Facebook указывал на возможность устранить конкурента с помощью покупки Path и Instagram. 

«Даже если появятся новые конкуренты, покупка Instagram, Path, Foursquare и так далее даст нам фору в год или больше, прежде чем кто-то сможет снова приблизиться к нам», — пишет Цукерберг.

Отвечая вопросы конгрессмена Джеральда Надлера, глава Facebook сказал, что в результате покупки Instagram тоже вырос и увеличил свою аудиторию. 

Тим Кук в своем вступительном слове напомнил, что Apple не доминирует ни на одном из своих рынков.

«На самом деле, у нас нет доминирующей доли на каком-либо рынке или какой-либо категории продуктов, в которых мы ведем бизнес», — комментирует Кук.

Он указал, что продукты Apple сталкиваются с жесткой конкуренцией таких компаний, как Samsung, LG, Huawei, Google.

Фото: Mike Mareen / Shutterstock

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