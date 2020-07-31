Джефф Безос признал, что Amazon мог нарушить политику неиспользования сторонних данных

Политика Amazon запрещает использование данных сторонних продавцов для поддержки бизнеса под собственной торговой маркой. На слушаниях по антимонопольному делу в Конгрессе США Джефф Безос признал , что данное правило могло быть нарушено.

«Я не могу гарантировать вам, что политика никогда не нарушалась», — говорит Джефф Безос.

Также в слушании приняли участие главы Facebook, Apple и Google. IT-компании подозреваются в злоупотреблении положением на рынке.

Во время обсуждения были обнародованы старые письма Марка Цукерберга, в которых он комментировал покупку Instagram. Глава Facebook указывал на возможность устранить конкурента с помощью покупки Path и Instagram.

«Даже если появятся новые конкуренты, покупка Instagram, Path, Foursquare и так далее даст нам фору в год или больше, прежде чем кто-то сможет снова приблизиться к нам», — пишет Цукерберг.

Отвечая вопросы конгрессмена Джеральда Надлера, глава Facebook сказал, что в результате покупки Instagram тоже вырос и увеличил свою аудиторию.

Тим Кук в своем вступительном слове напомнил, что Apple не доминирует ни на одном из своих рынков.

«На самом деле, у нас нет доминирующей доли на каком-либо рынке или какой-либо категории продуктов, в которых мы ведем бизнес», — комментирует Кук.

Он указал, что продукты Apple сталкиваются с жесткой конкуренцией таких компаний, как Samsung, LG, Huawei, Google.

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