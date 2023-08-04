Джо Байден прорекламировал биткоин в новом видео своей избирательной кампании

Официальный Twitter-аккаунт президента США Джо Байдена опубликовал ролик в рамках избирательной кампании, приуроченной к выборам 2024 года. На видео политик пьет кофе из кружки с изображением популярного в криптосообществе мема «лазерные глаза». Пользователи Twitter сочли это рекламой биткоина.

Действующий президент США Джо Байден опубликовал необычное видео в своем Twitter-аккаунте. На нем он пьет кофе из кружки с популярным среди пользователей криптовалют мемом «лазерные глаза». Как пишет издание CoinTelegraph, обычно использование красных глаз в таком стиле означает приверженность пользователя к долгосрочным инвестициям в биткоин.

Мем «лазерные глаза» стал популярным в Twitter в 2021 году. Тогда его распространяли пользователи, верившие в то, что биткоин сможет достичь стоимости в $100 тыс. до конца года. Хоть этого и непроизошло, красные глаза сохранили за собой четкую ассоциацию с первой криптовалютой. «Лазерные глаза» уже использовались Илон Маском, Перис Хилтон и Томом Брейди для демонстрации их приверженности биткоину.

Впрочем, часть криптосообщества считает, что президент и его команды могли быть не в курсе происхождения мема, и рекламный ролик не несет каких-либо обещаний в отношении биткоина. В защиту этой точки зрения, можно отметить, что в течение последнего года администрация Байдена неоднократно подвергалась критике со стороны криптопользователей за недоброжелательную позицию по отношению к цифровым активам.

Фото на обложке: Twitter