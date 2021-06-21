Площадка Bidzaar для автоматизации закупок оценена в $8,3 млн после раунда с основателем «Сбер Еаптеки»

Электронная торговая площадка для бизнеса Bidzaar закрыла раунд А на 2$ млн. Деньги получены от основателя «Сбер Еаптеки» Антона Буздалина. Об этом сообщил основатель Bidzaar Андрей Черногоров на своей странице в Facebook.

В разговоре с RB.ru Черногоров уточнил, что $2 млн были получены за долю в 24%. Таким образом, вся компания оценена в $8,3 млн.

По словам Черногорова, в планах компании до конца 2021 года — выпустить новый продукт, «сделать несколько интересных экспериментов», выйти на следующий раунд.

Алгоритмы сервиса самостоятельно подбирают наиболее подходящих поставщиков по ключевым словам и поведенческим паттернам. Bidzaar проверяет их более чем по 30 базам данных и анализирует 30 финансовых показателей.

Сервис автоматизации закупок Bidzaar создал в 2019 году основатель российской «Ассоциации директоров по закупкам» и гендиректор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. Своими клиентами Bidzaar называет 70 компаний из списка Forbes-200: «Балтика», «Альфа-Банк», «Л’Этуаль», «Рив Гош», «Ригла», «Русский Стандарт», Invitro и другие.

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Фото: Unsplash