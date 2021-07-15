В России утвердили первый национальный стандарт в области больших данных

ГОСТ «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь» идентичен международному стандарту Information technology – Big data – Overview and vocabulary. На приказ об его утверждении ссылаются «Ведомости».

Стандарт разрабатывался в рамках бюджетной программы государственной поддержки центра компетенций «Национальной технологической инициативы» (НТИ) по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ.

«Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по данной научно-технической отрасли, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ», – говорится в описании стандарта.

ГОСТ приводит переводы англоязычных терминов, относящихся к большим данным, на русский язык и расшифровывает их значения. Также приводятся ключевые характеристики больших данных (объем, скорость обработки, разнообразие и вариативность) с объяснением их значения.

«Принятие первого национального стандарта задает вектор совместных действий власти, бизнеса, научно-образовательного сообщества по развитию экономики данных в России, — считает председатель совета директоров Института развития информационного общества Юрий Хохлов. — Мы ставим перед собой задачу сократить отставание в стандартизации больших данных».

Первыми в IT-отрасли вводятся терминологические стандарты, а затем к ним добавляются все остальные. По словам Хохлова, предстоит принять еще восемь национальных стандартов в сфере больших данных, касающихся их эталонной архитектуры, безопасности, методов анализа, сценариев использования.

По состоянию на конец 2019 года Boston Consulting Group оценивала объем российского рынка больших данных в 45 млрд рублей с темпом прироста 12% в течение последних пяти лет. Согласно подсчетам Ассоциации больших данных, объем рынка больших данных в России составляет 10–30 млрд рублей.

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Фото: Unsplash