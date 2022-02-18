Криптобиржа Binance вошла в Ассоциацию банков России для «диалога с властью»

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance вошла в Ассоциацию банков России (АБР). Об этом RB.RU сообщил представитель биржи.

«Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам», — говорится в сообщении.

Вступление биржи в АБР, как уточняется, продиктовано стремлением наладить диалог с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют.

Экспертный совет займется «подготовкой профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют», «обобщением и распространением международного опыта». Руководителем экспертного центра была назначена GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова.

«Binance, как крупнейшая криптовалютная экосистема во всем мире, имеет солидный опыт в области работы с регуляторами. Уверен, что наши наработки, наша экспертиза будут позитивно восприняты банковским сообществом России», — сообщил директор Binance по Восточной Европе Глеб Костарев.

Согласно данным CoinMarketCap (ранжирует и оценивает криптобиржи на основе трафика, ликвидности, объемов торгов), Binance занимает первое место по объему торгов за сутки ($69 млрд), затем идет Coinbase Exchange, FTX, Kraken и Huobi Global.

В конце января правительство РФ утвердило концепцию развития рынка криптовалют, основанную на предложениях Минфина.

Что предлагает документ:

организовать процедуру «приземления» в России иностранных криптовалютных бирж: обязать их открыть представительства на территории страны и иметь техническую интеграцию с уполномоченными на обмен криптовалюты российскими банками;

запретить вывод средств через счета/электронные кошельки, которые открыты не в системе уполномоченных российских банков;

ограничить возможность работы в России иностранных бирж цифровых валют, зарегистрированных в офшорных зонах из утверждаемого Минфином списка;

обязать иностранные криптобиржи иметь лицензию на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой в соответствии с требованиями законодательства страны своего местонахождения.

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Фото на обложке: Unsplash