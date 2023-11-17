Binance проведет делистинг торговых пар рубля с Cardano, Ethereum и другими криптовалютами

Binance прекратит торги парами рубля с Cardano, Ethereum и другими криптовалютами. Делистинг рублевых пар с крупнейшими криптовалютами произойдет 20 ноября – после этого торговать активами можно будет только в парах с другими валютами.

Binance объявила о проведении делистинга пар рубля с крупнейшими криптовалютами. Пары рубля с Ethereum, Cardano, Solana, Ripple и другими криптовалютами будут сняты с торгов 20 ноября в 06:00 МСК.

Криптобиржа пояснила, что делистинг спотовых торговых пар не повлияет на доступность токенов. Ими можно будет торговать в паре с другими валютами, доступными на Binance.

С 15 ноября Binance прекратила поддержку фиатных депозитов в российских рублях.

В сентябре Binance покинули два российских топ-менеджера. Глеб Костарев был вице-президентом по Восточной Европе, СНГ, Турции, Австралии и Новой Зеландии, а Владимир Смеркис курировал непосредственно Россию.

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