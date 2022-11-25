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Binance увеличила вложения в поддержку криптоиндустрии до $2 млрд на фоне краха FTX

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Криптобиржа Binance выделила еще $1 млрд в фонд поддержки индустрии, об этом сообщил глава компании Чанпэн Чжао. Таким образом объем вложений компании на реабилитацию сферы возрос до $2 млрд.

Binance увеличила вложения в поддержку криптоиндустрии до $2 млрд на фоне краха FTX

В ноябре конкурент Binance FTX объявил о банкротстве, это спровоцировало проблемы с ликвидностью в других компаниях индустрии. RB.RU рассказал ранее о причинах краха крупнейшей в мире криптобиржи.

Фонд SAFU, в который пошли средства, состоял из из BTC, BUSD и BNB на общую сумму примерно $1 млрд. Ранее усилия Binance по стабилизации ситуации поддержали криптоинвесторы Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos и Brooker Group. Они готовы вложить $50 млн на приобретения проблемных активов.

После банкротства FTX 150 компаний направили заявки на получение поддержки в Binance. Биржа намерена оказывать как финансовую помощь, так и поддержку в развитии.

Ранее Чжао указывал на необходимость более тесной работы бирж с мировыми регуляторами. Он призвал сделать сферу более прозрачной.

Фото на обложке: Unsplash

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