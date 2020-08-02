Битва за TikTok: Microsoft хочет купить приложение, Трамп — запретить

Американская корпорация Microsoft ведет переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке доли в соцсети TikTok. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео. Сервис появился в 2018 году. На какой стадии находятся переговоры Microsoft и разработчика TikTok — ByteDance — не уточняется.

Bloomberg пишет, что в покупке TikTok может быть заинтересована не только Microsoft. Как отмечает издание со ссылкой на свои источники, покупку доли в соцсети рассматривает как минимум еще одна крупная компания, а также инвесторы. Конкретных имен Bloomberg не называет.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов запретить TikTok на территории страны. Он добавил, что уже 1 августа может издать исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия. Об этом сообщает Reuters. Издание отмечает, что пока неясно, достаточно ли у президента США полномочий для запрета.

Власти США не в первый раз говорят о возможном запрете TikTok. Месяц назад госсекретарь страны Майк Помпео заявлял, что власти обсуждают вариант запрета соцсети. В администрации президента США считают, что китайская соцсеть может собирать конфиденциальные данные американцев.

Ежемесячная аудитория TikTok в США — 80 млн человек.

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