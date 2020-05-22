Половина компаний малого и среднего бизнеса считает свое положение катастрофой — опрос

53% компаний малого и среднего бизнеса назвали свое положение «катастрофой» или «кризисом». Об этом пишет РБК со ссылкой на мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

62,2% респондентов оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже. Полная уверенность в возобновлении работы есть у 13,4% опрошенных. О частичном возобновлении работы сообщили 32% опрошенных. 35,7% респондентов ответили, что все еще не работают.

Среди основных проблем предприниматели называют невозможность платить зарплаты сотрудникам и налоги на оплату труда.

В число самых распространенных проблем также вошли сложности с оплатой аренды и систематические неплатежи контрагентов.

Половина респондентов (55,1%) оценили действия правительства по поддержке бизнеса отрицательно или скорее отрицательно. Положительно к мерам властей отнеслись 6,6%, скорее положительно — 21,2%.

Мониторинг проходил 19 мая. В нем участвовали 2055 компаний из всех российских регионов.

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