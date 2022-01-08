Исследование: бизнес выбрал финансовую стабильность своей задачей на 3 года

Судя по результатам опроса, большинство компаний в России на ближайшее время планируют для себя достижение финансовой стабильности. Но есть и те, для кого в приоритете обычное выживание в реалиях современной экономики.
Финансовую стабильность на следующие три года в приоритет ставит почти половина компаний России — 48%, следует из результатов исследования «Райффайзенбанка» и агентства B2B International, опубликованных ТАСС.
Чуть больше трети предпринимателей рассчитывают выйти на новые рынки и увеличить доходы (37% и 35% соответственно).
Еще 30% респондентов хотят в этот срок запустить новые продукты и сервисы, а 22% — закрепить позиции компании в своей отрасли.
Есть и те, кому достаточно выжить за это время — таких компаний среди опрошенных оказалось 6%.
В опросе участвовали более 200 компаний с размером годовой выручки выше 538 млн рублей.
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Фото на обложке: Kira Necheporchuk /
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