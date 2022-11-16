Власти могут разрешить бизнесменам вести дела во время следствия над ними

Проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ» ведомство подготовило во исполнение поручения президента. В ходе XXV Петербургского международного экономического форума в июне Владимир Путин призвал пересмотреть основания для содержания под стражей подозреваемых в экономических преступлениях.

В пояснительной записке к документу предлагается расширить гарантии лиц, которых подозревают или обвиняют в правонарушениях в предпринимательской и экономической сферах. Также указывается необходимость не допускать уголовно-правового давления на бизнесменов.

Авторы проекта добавляют в ст. 99 УПК (обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения) следующее уточнение: «в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого <…> в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление им предпринимательской деятельности и (или) управление принадлежащим ему имуществом» и организацией.

Представители Минюста также предлагают поправки в ст. 108 УПК, которая регулирует процедуру заключения под стражу. Если изменения будут приняты, подозреваемого или обвиняемого бизнесмена смогут заключить под стражу лишь в тех случаях, если он не имеет постоянного или временного места жительства в России или уже нарушал избранную ранее меру пресечения.



Если следствие будет настаивать на заключении бизнесмена или участника управления коммерческой организацией, оно должно будет доказать, что инкриминируемые преступления никак не связаны с предпринимательской деятельностью.



Статьи, которые затронут поправки:

Ст. 159 УК (мошенничество)

Ст. 171 (незаконное предпринимательство)

Ст. 172 (незаконная банковская деятельность)

Ст. 173 (лжепредпринимательство)

Ст. 174 (легализация денежных средств)

Ст. 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем)

Ст. 176 (незаконное получение кредита)

Ст. 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)

Ст. 178 (ограничение конкуренции)

Ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров)

Ст. 181 (нарушение правил изготовления и использования государственных пробийных клейм)

Ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну)

Ст. 185 (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг)

Кроме того, изменения коснутся статей, связанных с оборотом драгоценных металлов и камней (ст. 190–192), а также статьи об уклонении от выполнения обязанности по репатриации денег в иностранной валюте (ст. 193) и об уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194).

К подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в сфере банкротства и уплаты налогов (ст. 195–197 и 198–199) также будут применяться новые правила.

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