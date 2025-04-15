Минюст предложил определить криптовалюту в уголовном законодательстве

Министерство юстиции инициировало законопроект, который вводит понятие «криптовалюта» в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Это нововведение направлено на упрощение расследования преступлений, связанных с использованием цифровых валют, как указано в пояснительной записке, поступившей в распоряжение ТАСС.

Законопроект предлагает признать криптовалюту имуществом для целей УК и УПК, что должно упростить следственные действия. Он уже одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности.

В документах упоминается, что, согласно федеральным законам о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, цифровая валюта уже признана имуществом. Однако отсутствие четкого определения в уголовном законодательстве создает сложности при расследовании таких преступлений.

Полномочия следователей. Законопроект наделяет следователей и дознавателей полномочиями по изъятию цифровой валюты, что позволит предотвратить её сокрытие. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев пояснил, что проект рассматривает признание криптовалюты предметом конфискации и устанавливает порядок таких действий. Это поможет устранить неопределенность в законодательном регулировании преступлений, связанных с цифровыми валютами.

Процессуальные аспекты изъятия. Груздев также рассказал о процессе изъятия криптовалюты. Арест на цифровую валюту будет налагаться с участием специалистов, что гарантирует корректное обращение с этим специфическим видом имущества. В случае хранения валюты на «горячих» кошельках, она будет переводиться на специальный адрес-идентификатор, что обеспечит её сохранность. При работе с «холодными» кошельками конфискуются материальные носители, содержащие коды доступа.

В начале апреля Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выкладывать информацию о рыночных курсах криптовалют и объемах торгов на биржах, чтобы майнеры могли рассчитать сумму налога. В ФНС отметили, что публикуемые на странице данные «носят исключительно справочный характер», и регулятор «не несет ответственности за точность, полноту, своевременное обновление и достоверность размещаемой информации».

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