BlaBlaCar по пути с инвестициями: компания привлекла $115 млн

BlaBlaCar направит средства на сохранение текущих темпов роста – за последний год компания показала двузначный рост активности на развивающихся рынках, включая Россию, сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

Компания ожидает туристический бум в этом году во всех странах присутствия и готовится удовлетворить будущий спрос на поездки, отмечают в BlaBlaCar.

В BlaBlaCar вложился уже принимавший участие в инвестициях в компанию фонд VNV Global, а также инвесткомпания Otiva J / F AB, созданная основателями Avito Йонасом Нордландером и Филипом Энгельбертом, и фонд роста FMZ Ventures

Компания заявляет, что особый упор будет сделан на развитии «автобусной» части российской платформы BlaBlaCar. «Здесь две основные задачи: расширение сети партнеров и техническое совершенствование платформы, чтобы сделать опыт покупки онлайн-билета на автобус на территории России максимально простым и удобным», — отмечают в BlaBlaCar.

«Кризис из-за коронавируса стал тестом на устойчивость для разных бизнес-моделей в туристическом секторе. BlaBlaCar, являясь онлайн-платформой для покупки автобусных билетов (т.е. не имея фиксированных расходов на обслуживание автобусных парков) и предлагающий гибкую маршрутную сеть поездок с рядовыми попутчиками, вышел из этого кризиса без потерь. Этот инвестиционный раунд укрепит наши позиции и позволит придерживаться активной наступательной стратегии», – заявил сооснователь и СЕО BlaBlaCar Николас Брюссон.

Генеральный директор VNV Global Пер Брилиот назвал компанию «Airbnb для транспортной области». «Это единственный глобальный автодорожный маркетплейс, который обладает уникальным транспортным предложением, активным комьюнити путешественников и сильным брендом. Мы являемся инвесторами компании с 2015 года и с удовольствием поддерживаем BlaBlaCar в дальнейшей трансформации отрасли”, – заявил Брилиот.

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Фото: пресс-служба BlaBlaCar.