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BlaBlaCar запустил приложение для поиска помощников

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Онлайн-сервис поиска попутчиков BlaBlaCar запустил мобильное приложение взаимопомощи BlaBlaHelp. Об этом Rusbase рассказали в компании.

BlaBlaCar запустил приложение для поиска помощников

В приложении можно найти помощника или предложить помощь соседям — например, сходить за продуктами. Для авторизации можно использовать логин на BlaBlaCar или создать новый аккаунт.

BlaBlaHelp показывает, кто из помощников находится по соседству. Выбирать помощников можно по рейтингу и отзывам. BlaBlaCar подчеркивает, что пользователи приложения должны соблюдать ограничения на передвижение, введенные властями. 

Приложение можно скачать для iOS и Android. Сейчас доступна бета-версия BlaBlaHelp. 

BlaBlaCar разработала приложение во время внутреннего онлайн-хакатона. С учетом пользовательской базы компании BlaBlaCar оценивает потенциал сообщества взаимопомощи в 25 млн человек. 

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Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar временно не работает из-за пандемии коронавируса. 

Фото: fizkes / Shutterstock

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