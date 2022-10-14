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Кошелек Blockchain.com предупредил о блокировке пользователей из России с 27 октября

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Криптовалютный кошелек Blockchain.com разослал своим пользователям из России письмо о том, что заблокирует их учетные записи с 27 октября 2022 года. Компания объяснила это новыми санкциями Евросоюза.

Кошелек Blockchain.com предупредил о блокировке пользователей из России с 27 октября

«Blockchain.com в настоящее время запрещено предоставлять кастодиальные услуги и сервис вознаграждений гражданам России», — говорится в заявлении компании, которое цитирует РБК.

Сервис позволит вывести средства до 27 октября, после чего счета пользователей из России будут заблокированы

По теме: Россиянам запретили использовать криптокошельки. Что это значит?

Ранее аккаунты россиян заморозил канадский NFT-маркетплейс Dapper. Также о введении ограничений сообщил обменник LocalBitcoins.

Евросоюз в восьмом пакете санкций наложил полный запрет на использование своих криптосчетов для россиян и резидентов РФ.

Фото на обложке: Unsplash

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