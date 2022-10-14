Криптовалютный кошелек Blockchain.com разослал своим пользователям из России письмо о том, что заблокирует их учетные записи с 27 октября 2022 года. Компания объяснила это новыми санкциями Евросоюза.

Кошелек Blockchain.com предупредил о блокировке пользователей из России с 27 октября