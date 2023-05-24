Сенаторы предложили взимать налоги с блогеров

Сенаторы предложили правительству России рассмотреть возможность введения налогообложения для физических и юридических лиц на доходы в интернете, в том числе полеченные от блогерской деятельности.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления Совфеда. Документ подготовил комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Его планируют принять на заседании в среду, 24 мая.
Замглавы комитета Андрей Епишин ометил, что для создания соответствующего механизма налогообложения для блогеров могут потребоваться поправки в Налоговый кодекс. По его словам, режимы налогообложения для блогеров пока подробно не обсуждались. Кроме этого, конкретных поручений в адрес комитета пока нет, инициатива обсуждалась только на экспертном уровне.
Центральный банк России в середине мая выступил за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов.
- В начале марта подобное уголовное дело было возбуждено в отношении фитнес-блогера Лерчека и ее супруга. Их обвиняют в неуплата налогов на 300 млн рублей.
- Вслед за Лерчеком уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей завели против блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в создании нескольких ИП, чтобы поддерживать упрощенную систему налогообложения.
- В апреле автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу. В отношении нее возбуждено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег.
Фото на обложке: alinabuphoto /
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