Крупные российские блогеры в 2023 году нарастили доходы от интеграций в Instagram* на 35%

В 2023 году российские рекламодатели истратили на продвижение в соцсети Instagram* 900 млн рублей. Более чем на треть увеличились доходы крупных блогеров на площадке.

По данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), которые приводят «Ведомости», крупные российские блогеры заработали в Instagram на 35% больше, чем в 2022 году, когда соцсеть была признала экстремистской и запрещена в России.

Что касается всего рынка инфлюенс-маркетинга, по итогам 2023 года он вырос на 90%, до 30 млрд рублей. АБА в рамках исследования изучила рекламные интеграции пяти популярных блогеров с более 1 млн подписчиков. Их доход в запрещенной соцсети в 2023 году составил 62,6 млн рублей. Эта сумма не учитывает спонсорские размещения.

Самый высокий доход от интеграции в Instagram* среди изученных блогеров составил 21,2 млн рублей. Чаще всего на этой площадке рекламируют бренды одежды и аксессуаров. У изученных ассоциацией блогеров такие размещения занимают 17%.

На втором месте — продукты питания, они занимают 15% рекламы. Также в запрещенной соцсети размещают рекламу платформы и сервисы с контентом (экомистемы «Яндекса», «ВКонтакте» и Rutube (12,9%). Примерно столько же (12,2%) занимает интеграция косметических средств и парфюмерии. Еще 8,2% размещений приходится на категорию «Техника».

В 2022 году Meta* закрыла доступ к рекламным инструментам на территории РФ, а Роскомнадзор заблокировал принадлежащую компании соцсеть Instagram*. За два года среднесуточный охват площадки сократился в 5,6 раз.

*Instagram принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

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