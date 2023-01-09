Bloomberg назвал компанию, выплатившую сотрудникам премии по 50 зарплат

Тайваньская транспортная компания Evergreen Marine Corp. в конце 2022 года выплатила части своих сотрудников премию, которая равна 50 месячным окладам (или зарплате более чем за четыре года). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что размер бонуса зависел от должности сотрудника, самые большие выплаты получили те, кто заключил контракты с главным офисом Evergreen на Тайване.

Первым о крупных премиях сотрудникам Evergreen узнало тайваньское издание Taipei Times. По его данным, 30 декабря часть менеджеров получили бонус в $65 тыс. При этом премия сотрудникам шанхайского офиса составила гораздо меньше и составила пять-восемь месячных окладов.

Bloomberg цитирует заявление Evergreen, в котором говорится, что премии рассчитываются на основе финансовых отчетов за год и личных результатах сотрудников. Агентство отмечает «беспрецедентный бум судоходства» в последние два года и пишет, что выручка компании по итогам 2022 года достигла рекордных $20,7 млрд (в три раза больше, чем за 2020 год).

В лизинге у Evergreen находился 400-метровый контейнеровоз Ever Given, в марте 2021 года судно село на мель в самой узкой части Суэцкого канала. Это привело к недельной полной блокировке движения в обе стороны. Аналитики страховой компании Allianz оценили потери для мировой торговли в $230 млрд.

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