Основной владелец агентства Bloomberg планирует купить газету The Wall Street Journal — Axios

Основной владелец агентства Bloomberg, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг собирается купить газету The Wall Street Journal. Если Блумбергу не удастся договориться с Рупертом Мердоком – конечным владельцем The WSJ – то он может рассмотреть и другой вариант – покупку The Washington Post, которой по факту владеет Джефф Безос.

О планах Майкла Блумберга пишет Axios со ссылкой на близкого к миллиардеру источника.

По сведениям издания, основной владелец агентства Bloomberg рассматривает покупку корпорации Dow Jones, «дочкой» которой является газета The Wall Street Journal. Приобретение поможет медиамагнату Блумбергу расширить свою империю, сообщает Axios.

В качестве альтернативы Блумберг рассматривает покупку The Washington Post. Конечным владельцем The WP является основатель Amazon Джефф Безос, а The WSJ – Руперт Мердок. С обоими Блумбергу будет сложно договориться о сделке, отмечает источник Axios.

Медиамагнат, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг является одним из богатейших бизнесменов планеты с состоянием в $76 млрд по оценке Forbes. Блумбергу принадлежит 88% агентства Bloomberg, основанного им же в 1981 году.

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