Основной владелец агентства Bloomberg, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг собирается купить газету The Wall Street Journal. Если Блумбергу не удастся договориться с Рупертом Мердоком – конечным владельцем The WSJ – то он может рассмотреть и другой вариант – покупку The Washington Post, которой по факту владеет Джефф Безос.

Основной владелец агентства Bloomberg планирует купить газету The Wall Street Journal — Axios