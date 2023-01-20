Илон Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед обвалом их стоимости из-за слабой отчетности

Илон Маск продал 22 млн акций Tesla на $3,6 млрд за несколько дней до публикации слабого отчета, после которого котировки компании на Nasdaq обвалились на 12% за день, узнала The WSJ. Если бы Маск продал акции после падения их стоимости на бирже, то выручил бы на $1,2 млрд меньше.

В декабре 2022 года глава Tesla Илон Маск продал 22 млн акций Tesla и выручил за них $3,6 млрд. 2 января производитель электромобилей выпустил квартальный отчет, который разочаровал инвесторов – в нем Tesla сообщила об увеличении поставок на 40%, хотя планировала рост на 50%.

На следующий день после выхода отчета акции Tesla на бирже Nasdaq обвалились на 12% за одну торговую сессию. По подсчетам газеты, стоимость пакета, проданного Маском до обвала акций, снизилась на $1,2 млрд.

Профессор из Университета Дьюка в США Джеймс Кокс в комментарии для газеты заявил, что произошедшее должно представлять интерес для SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США). Важным в данной ситуации является то, что перед принятием решения Маск знал, чего рынок ждет от Tesla, и был осведомлен о результатах работы компании, отметил эксперт.

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