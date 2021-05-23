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Bloomberg усомнился в победе Apple в споре с Epic Games

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Шансы американской корпорации Apple победить в разбирательстве с Epic Games оказались под угрозой, когда судья поставила главу корпорации Тима Кука в тупик из-за заявлений о том, что цифровой магазин App Store является антиконкурентным. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg усомнился в победе Apple в споре с Epic Games

Окружной судья штата Калифорния Ивонн Гонсалес Роджерс в ходе заседания спросила Тима Кука, почему Apple не дает пользователям возможность покупать товары и контент напрямую у разработчиков, а заставляет их совершать покупки только через App Store.

Тим Кук ответил, что у потребителей сейчас есть выбор, они могут купить гаджеты на Android вместо iOS. Кроме того, судья задалась вопросом, в чем «заключается проблема Apple», если пользователи хотят иметь возможность платить меньше за пределами App Store.

«Если бы Apple разрешила разработчикам размещать в своих приложениях ссылки на альтернативные платежные системы, мы, по сути, отказались бы от общей прибыли от нашей интеллектуальной собственности», — заметил Кук.

Судья же возразила, что App Store «можно монетизировать другим способом». Кук настаивает, что предоставление возможности разработчикам использовать сторонние торговые площадки в дополнение к App Store может вызвать рост числа мошенников.

Ранее сообщалось, что следующее заседание состоится 24 мая.

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Фото: Robson90 / Shutterstock

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