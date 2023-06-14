Американский журнал Consumer Reports впервые признал BMW лучшим автомобильным брендом года. В топ также вошли Subaru, Mini, Honda и Lexus. Рейтинг составили на основе результатов дорожных испытаний, уровня комфортности и других критериев.
Consumer Reports обновил рейтинг лучших автомобильных брендов года. Основанный в 1936 году американский журнал публикует обзоры и тесты потребительских товаров и услуг.
Лучшим брендом, по версии журнала, стал BMW. В топ-5 также вошли Subaru, Mini, Honda и Lexus. BMW впервые занял первое место в рейтинге. В 2022 году лидером рейтинга стал Subaru. Нижние пять позиций рейтинга заняли Mitsubishi, Alfa Romeo, Jaguar, Jeep и Land Rover.
Tesla в этом году занял 17 место, за год поднявшись на шесть позиций. На повышение места в рейтинге повлияло улучшение показателей надежности автомобиля.
Consumer Reports составил рейтинг на основе результатов дорожных испытаний, тестов управляемости, оценок удобства и комфортности, уровня расхода топлива и безопасности.
Фото на обложке: Hadrian /
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