Разработчик роботов-гуманоидов Figure AI ведёт переговоры о привлечении $1,5 млрд

Робототехнический стартап Figure AI из Кремниевой долины ведёт переговоры о привлечении $1,5 млрд при оценке в $39,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg .

Сегодня компания оценивается примерно в 15 раз дороже, чем год назад. Тогда перед раундом финансирования серии В эксперты оценили Figure AI в $2,6 млрд. Разработчику удалось привлечь $675 млн в прошлом году.

Ожидается, что в текущем раунде финансирования Figure примут участие Align Ventures и Parkway Venture Capital. Особенно на фоне новостей о контракте на поставку 100 тыс. человекоподобных роботов неназванной коммерческой компании.

Figure AI создаёт роботов-гуманоидов для коммерческих и бытовых целей. Она уже продала несколько роботов BMW, напоминает TechCrunch.

И в целом это направление становится все более популярным: компания Apptronik из Остина недавно привлекла $350 млн, да и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), тоже хочет заняться робототехникой.

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