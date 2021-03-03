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BMW ведет переговоры по оснащению своих автомобилей российской разработкой

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Немецкий автопроизводитель BMW начал переговоры по оснащению своих автомобилей системой пожаробезопасности российского производства. Об этом RB.ru сообщил представитель компания «Инновационные системы пожаробезопасности», который является разработчиком проекта.

BMW ведет переговоры по оснащению своих автомобилей российской разработкой

Также в компании пояснили, что инициатором переговоров стали сами «Инновационные системы пожаробезопасности». Официальное письмо с предложением сотрудничества было направлено в BMW после новости о выявленных технических проблемах в машинах компании.

Напомним, в середине января стало известно, что более 21 тысячи авто немецкого автопроизводителя будут отозваны, так как имеющися в них внутренние неисправности могут привести к возгоранию машины.

Российский разработчик предложил BMW устройство «Anaconda», аналогов которому, по собственному заявлению, нет практически нигде в мире.

«Пока не можем раскрывать все секреты нашего ноу-хау. Скажем лишь, что в ней используется хладон — бесцветный, негорючий, невзрывоопасный газ, который не проводит электричество, а также не вызывает коррозии металлов и деструкции органических соединений. В течение нескольких секунд после возгорания прибор потушит огонь и поможет спасти не только автомобиль от капремонта, но и жизни людей», — говорится в обращении к компании BMW.

По данным российской стороны, сейчас между компаниями идут активные переговоры, которые могут привести к эксклюзивному предложению разработки немецкому автогиганту.

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Фото: artpage / Shutterstock

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