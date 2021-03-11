COVID заставил учиться: составлен портрет фрилансера-2020

В 2020 году 54% фрилансеров России освоили новые профессии. При этом первое образование большинства из них никак не связано с задачами, которые выполняются на фрилансе. Лишь 29% опрошенных зарабатывают на том, чему учились раньше.
Согласно исследованию, которое провели эксперты фриланс-биржи FL.ru и образовательной платформы «Нетология», совместно с IT-холдингом TalentTech, 54% респондентов освоили навыки для работы на фрилансе в 2020 году, 17% получили знания два-три года назад, еще 29% – больше трех лет назад. При этом, 83% опрошенных повышали свои профессиональные навыки в 2020 году. Для этого они проходили вебинары, курсы, изучали видеоролики и мастер-классы.
Самыми востребованными сферами для фрилансеров оказались:
- дизайн (41%);
- маркетинг (40%);
- программирование (32%).
«2020 год стал для многих возможностью попробовать свои силы на фрилансе — число исполнителей выросло на 76%. Ужесточение конкуренции привело к росту спроса на повышение профессиональных и гибких навыков, необходимых для получения заказов» — пояснил генеральный директор FL.ru Анатолий Орлов.
Отмечается, что 35% фрилансеров в прошлом году обучались бесплатно. Среди тех, кто выбирал платное обучение:
- 10% — потратили за год свыше 50 тысяч рублей;
- 20% — от 15 до 50 тысяч рублей;
- 18% — от 5 до 15 тысяч рублей;
- 12% — от 1 до 5 тысяч рублей;
- 4% — до 1 тысячи рублей.
В этом году 21% опрошенных фрилансеров готовы потратить на обучение 5 до 15 тысяч рублей в год. Второй по популярности средний чек составляет от 15 до 50 тысяч рублей — так ответили 19% респондентов. Учиться только бесплатно хочет 31% опрошенных.
Исследование проводилось в феврале 2021 года, в нем приняли участие 1 тысяча респондентов их пользователей FL.ru и «Нетологии».
Фото: Jelena Zelen / Shutterstock
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