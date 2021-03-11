COVID заставил учиться: составлен портрет фрилансера-2020

В 2020 году 54% фрилансеров России освоили новые профессии. При этом первое образование большинства из них никак не связано с задачами, которые выполняются на фрилансе. Лишь 29% опрошенных зарабатывают на том, чему учились раньше.

Согласно исследованию, которое провели эксперты фриланс-биржи FL.ru и образовательной платформы «Нетология», совместно с IT-холдингом TalentTech, 54% респондентов освоили навыки для работы на фрилансе в 2020 году, 17% получили знания два-три года назад, еще 29% – больше трех лет назад. При этом, 83% опрошенных повышали свои профессиональные навыки в 2020 году. Для этого они проходили вебинары, курсы, изучали видеоролики и мастер-классы.



Самыми востребованными сферами для фрилансеров оказались:

дизайн (41%);

маркетинг (40%);

программирование (32%).



«2020 год стал для многих возможностью попробовать свои силы на фрилансе — число исполнителей выросло на 76%. Ужесточение конкуренции привело к росту спроса на повышение профессиональных и гибких навыков, необходимых для получения заказов» — пояснил генеральный директор FL.ru Анатолий Орлов.

Отмечается, что 35% фрилансеров в прошлом году обучались бесплатно. Среди тех, кто выбирал платное обучение:

10% — потратили за год свыше 50 тысяч рублей;

20% — от 15 до 50 тысяч рублей;

18% — от 5 до 15 тысяч рублей;

12% — от 1 до 5 тысяч рублей;

4% — до 1 тысячи рублей.

В этом году 21% опрошенных фрилансеров готовы потратить на обучение 5 до 15 тысяч рублей в год. Второй по популярности средний чек составляет от 15 до 50 тысяч рублей — так ответили 19% респондентов. Учиться только бесплатно хочет 31% опрошенных.

Исследование проводилось в феврале 2021 года, в нем приняли участие 1 тысяча респондентов их пользователей FL.ru и «Нетологии».

Фото: Jelena Zelen / Shutterstock







