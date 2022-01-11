Эстонский сервис заказа такси Bolt привлек €628 млн на развитие суперприложения и выход в новые регионы

Оценка эстонского сервиса заказа такси Bolt в новом раунде инвестиций выросла почти вдвое — компания привлекла €628 млн ($710,6 млн) при оценке в €7,4 млрд ($8,4 млрд). Bolt направит деньги на региональную экспансию и развитие своего суперприложения.

Инвесторами текущего раунда выступили фонды Sequoia Capital, Fidelity Management, Whale Rock, Owl Rock, D1, G Squared, Tekne, Ghisallo и другие. Об этом сообщается в пресс-релизе Bolt.

Сервис потратит деньги на расширение в новых регионах, развитие экспресс-доставки продуктов Bolt Market и строительство «темных магазинов» для сбора заказов.

Bolt занимается развитием агрегатора такси. В 2019 году сервис начал доставлять еду, а в июле 2020 года вышел на рынок аренды электровелосипедов. Услугами компании пользуются более 100 млн человек в 45 странах. Число пользователей выросло за полгода на четверть благодаря объединению различных сервисов в одном приложении.

До ноября 2021 года сервис работал в Санкт-Петербурге. Компания ушла из России по «причинам, связанным с бизнесом».

В августе 2021 года Bolt привлек $713 млн по оценке $4,75 млрд. В декабре 2020 года компания получила $182 млн. В тот период оценка компании составляла $2 млрд.

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Фото: Bolt