Booking отчиталась об уплате оборотного штрафа в 1,3 млрд рублей

Booking заплатила оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за навязываение ценовой политики отелям, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Booking 7 апреля 2022 года отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет РФ, отметили в ведомстве.
В августе 2021 года антимонопольная служба признала Booking виновной в нарушении антимонопольного законодательства. На компанию был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.
Сервис бронирования отелей навязывал российским гостиницам, отелям и хостелам невыгодные условия договоров, из-за которых они не могли установить цены в других каналах продаж (на своих сайтах, других агрегаторах, турагентствах и др.) ниже, чем на агрегаторе.
Booking пыталась оспорить штраф, однако в ноябре 2021 года суд признал его законным. В декабре 2021 года компания отчиталась об исполнении предписания ФАС.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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