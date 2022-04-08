Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Booking отчиталась об уплате оборотного штрафа в 1,3 млрд рублей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Booking заплатила оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за навязываение ценовой политики отелям, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Booking отчиталась об уплате оборотного штрафа в 1,3 млрд рублей

Booking 7 апреля 2022 года отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет РФ, отметили в ведомстве.

В августе 2021 года антимонопольная служба признала Booking виновной в нарушении антимонопольного законодательства. На компанию был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

Сервис бронирования отелей навязывал российским гостиницам, отелям и хостелам невыгодные условия договоров, из-за которых они не могли установить цены в других каналах продаж (на своих сайтах, других агрегаторах, турагентствах и др.) ниже, чем на агрегаторе. 

Booking пыталась оспорить штраф, однако в ноябре 2021 года суд признал его законным. В декабре 2021 года компания отчиталась об исполнении предписания ФАС.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Альтернативы Booking.com: как путешествовать по России после ограничений в работе сервиса
  2. 2 Booking отказывается от паритета цен. Почему это заставляет нервничать владельцев других агрегаторов
  3. 3 Марк Цукерберг может запустить собственную цифровую валюту
  4. 4 Российская IT-компания начнет выдавать зарплату в криптовалюте
  5. 5 HR-сервис «Эйч» предложил бизнесу оплатить консультации потерявшим работу специалистам
HealthTech Map
RB.RU ищет инновационные проекты для добавления на карту HealthTech
Подать заявку

ВОЗМОЖНОСТИ

10 апреля 2022

StartHub.Moscow

10 апреля 2022

HealthTech Map

10 апреля 2022

Стартап-марафон «Разведка Боем»

Все ВОЗМОЖНОСТИ