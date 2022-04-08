Booking отчиталась об уплате оборотного штрафа в 1,3 млрд рублей

Booking 7 апреля 2022 года отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет РФ, отметили в ведомстве.

В августе 2021 года антимонопольная служба признала Booking виновной в нарушении антимонопольного законодательства. На компанию был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

Сервис бронирования отелей навязывал российским гостиницам, отелям и хостелам невыгодные условия договоров, из-за которых они не могли установить цены в других каналах продаж (на своих сайтах, других агрегаторах, турагентствах и др.) ниже, чем на агрегаторе.

Booking пыталась оспорить штраф, однако в ноябре 2021 года суд признал его законным. В декабре 2021 года компания отчиталась об исполнении предписания ФАС.

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