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Сервис «Букмейт» сменил оператора

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис для чтения электронных книг по подписке «Букмейт» предупредил пользователей о смене оператора. С 17 апреля им вместо ООО «Яндекс Музыка» становится ООО «Яндекс Плюс». Для пользователей все останется по-прежнему, но по закону компания обязана была об этом сообщить. 

Сервис «Букмейт» сменил оператора

Bookmate был основан в 2010 году британцем Саймоном Данлопом и россиянином Виктором Фрумкиным. В то время сервис стал частью российского холдинга Dream Industries (в него также входили музыкальный сервис Zvooq и медиа Theory&Practice).

В ноябре 2017 года Bookmate приобрел 51% в независимом издательстве Individuum, а в декабре 2017 года Dream Industries прекратил операционную деятельность. В 2020 году Bookmate стал владельцем 65,5% издательства Popcorn Books.

Летом 2022 года «Яндекс» получил права на бренд Bookmate на территории СНГ. Позднее ирландские владельцы сервиса цифровых книг Bookmate решили покинуть российский рынок. В декабре «Яндекс» запустил сервис «Букмейт» для пользователей «Яндекс Плюса».

Фото на обложке: Unsplash

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