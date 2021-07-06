«Буквоед» подал в суд на 25 арендодателей из-за отказа снижать плату

Российская книжная сеть «Читай-город—Буквоед» с начала года подала в суд на 25 арендодателей, чтобы те снизили арендную плату на фоне пандемии. Несколько судов уже проиграно, из-за чего компании пришлось закрыть четыре магазина.

Сеть «Читай-город—Буквоед» пытается отстоять в суде право на снижение арендной платы за более чем два десятка помещений. Владельцы коммерческой недвижимости в России сейчас часто отказываются идти на встречу арендосъемщикам, поскольку сами закредитованы, суды же по-разному толкуют положения о льготах, говорят эксперты «Коммерсанта».

С марта прошлого года правительство предложило всем арендаторам отраслей, которые пострадали из-за пандемии отсрочку оплаты.

В Москве, Новосибирске и Челябинске суды поддержали арендодателей. К примеру, ООО «Глобус-Пресс ХХI», которое входит в сеть, проиграло в первой и второй инстанциях суд по помещению в московском ТЦ «Вешняки». Кассационная жалоба будет рассмотрена 8 июля.

«Читай-город—Буквоед» проиграл суд и в первой инстанции с ТЦ «Атриум» в Воскресенске. Более того, суд взыскал с сети в пользу арендодателя 1,1 млн руб. по встречному иску, в том числе потому, что магазин использовал помещение для хранения продукции. Апелляционная жалоба сети будет рассмотрена 16 августа.

Представитель книжной сети расценивает ситуацию как «неготовность судебной системы рассматривать такие иски компетентно». По его словам, законодательство «впервые в таком виде вмешивается в частно-правовые отношения и судам применение нормы непонятно».

С ответчиками в упомянутых делах изданию связаться не удалось.

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Фото: Peter Kniez/Shutterstock