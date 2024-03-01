Bosch продаст российскую штаб-квартиру в Химках

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателей на свою штаб-квартиру в подмосковных Химках, пишет РБК со ссылкой на консультантов по недвижимости. В конце прошлого года компания решила продать свои заводы под Петербургом турецкому фонду Can Holding без права обратного выкупа.
Офис дочерней структуры Bosch на Вашутинском шоссепостроили в 2014 году. По словам собеседников издания, компания ведет переговоры сразу с несколькими претендентами, однако пока покупатель не выбран.
Общая площадь объекта составляет порядка 59 тыс. кв. м, территория под ней составляет около 6 га. Немецкий производитель вложил в проект более €100 млн. Предполагалось, что новый центральный офис будет отвечать за деятельность группы в России и странах СНГ.
В конце прошлого года сообщалось о намерении Bosch продать заводы под Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding. Сумма сделки оценивалась в $20 млн, ее условиями не предусмотрен опцион на обратный выкуп.
В феврале стало известно, что крупные зарубежные бренды, включая Bosch, спустя два года после приостановки деятельности стали закрывать свои магазины в России. К этому времени истекли долгосрочные договоры аренды, компании не продлевали их действие. На место LG, Sony и Bosch придут китайские и турецкие бренды.
В конце прошлого года Американская инвестиционная компания Hines решила продать столичный офисный комплекс «Метрополис» на Ленинградском шоссе.
Фото на обложке: FotograFFF /
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