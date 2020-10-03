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Стартовала серия бизнес-завтраков для предпринимателей Breakfast Deal
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Евгения Хрисанфова
Startech.vc и стартап Zuzan запустили проект Breakfast Deal — серию бизнес-завтраков для предпринимателей. Первое мероприятие пройдет 7 октября и будет посвящено рейтингу 30 under 30.
Стартовала серия бизнес-завтраков для предпринимателей Breakfast DealЕвгения Хрисанфова
Эксперты обсудят, как российским предпринимателям попасть в рейтинг Forbes 30 under 30 и что он дает. Также в конце встречи участников ждет нетворкинг.
Спикеры:
- Анастасия Карпова, глава Forbes 30 under 30 в России;
- Эдуард Гуринович, предприниматель, венчурный инвестор. Вошел в список Forbes 30 under 30 в 2019 году.
Мероприятия будут проходить в Москве, в «Доме культур» по адресу улица Сретенка, 23/25с1. Купить билеты можно по ссылке.
Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock
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