Стартовала серия бизнес-завтраков для предпринимателей Breakfast Deal

Startech.vc и стартап Zuzan запустили проект Breakfast Deal — серию бизнес-завтраков для предпринимателей. Первое мероприятие пройдет 7 октября и будет посвящено рейтингу 30 under 30.

Эксперты обсудят, как российским предпринимателям попасть в рейтинг Forbes 30 under 30 и что он дает. Также в конце встречи участников ждет нетворкинг.

Спикеры:

Анастасия Карпова , глава Forbes 30 under 30 в России;

, глава Forbes 30 under 30 в России; Эдуард Гуринович, предприниматель, венчурный инвестор. Вошел в список Forbes 30 under 30 в 2019 году.

Мероприятия будут проходить в Москве, в «Доме культур» по адресу улица Сретенка, 23/25с1. Купить билеты можно по ссылке.

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