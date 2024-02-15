Стартап Briskly возглавил выходец из Сбербанка

Стартап Briskly, развивающий технологии для торговли без персонала, назначил нового CEO — с 8 февраля им стал Андрей Орешко, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее компанию возглавлял ее основатель Глеб Харитонов.

В компании подтвердили назначение и добавили, что Глеб Харитонов перешел в совет директоров стартапа.

Представитель Briskly уточнил, что Андрей Орешко — выпускник ИГЭА и Лондонской школы бизнеса, на протяжении 25 лет занимал руководящие позиции в ПАО «Сбербанк России», являлся председателем совета директоров АТБ и «Московского индустриального банка», членом совета директоров ПАО Национальный банк «ТРАСТ».

Briskly запустился в 2018 году и уже в следующем году провел два раунда инвестиций на общую сумму $370 тыс. В 2020 году проект привлек еще $2 млн для финансирования первого проекта в Европе.

В конце 2023 года Briskly решил отказаться от головной структуры на Кипре и полностью переехать в Россию. Эксперты считают, что такой шаг указывается на ориентацию Briskly на внутренний рынок и страны СНГ. Компания, вероятно, будет привлекать средства в России и искать инвесторов в «дружественных» государствах.

Фото на обложке: Briskly