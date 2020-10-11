Российский стартап Briskly привлек $2 млн для выхода на зарубежные рынки

Российский стартап Briskly , который развивает платформу для торговли без персонала B-Pay, привлек $2 млн для финансирования первого проекта в Европе и укрепления позиций в РФ. Об этом Rusbase рассказал основатель проекта Глеб Харитонов.

Среди инвесторов — Максим Полетаев (доля составила 13,29%), Gauss Ventures (одновременно Никита Чесноков из фонда вошел в совет директоров Briskly), британский венчурный фонд и еще один частный инвестор, которые решили остаться анонимными.

Ядро сервиса — приложение B-Pay, благодаря которому покупатели сканируют штрих-коды товаров и оплачивают их через смартфон. Также Briskly развивает сеть микромаркетов — «умных» холодильников, где покупатель самостоятельно сканирует штрих-код и оплачивает товары картой, Apple Pay или через систему быстрых платежей.

По словам Харитонова, Briskly завершает подготовку к запуску торговых точек в Хорватии, Украине и Казахстане. В планах компании — развитие в этих странах сети умных автономных точек вместе с региональными партнерами.

Сейчас микромаркеты Briskly представлены в 40 городах России — их технологию используют «Азбука Вкуса», «Семья», «Слобода», «Аэромар», «Улыбка Радуги», GreenBox и другие.

Интерес рынка к бесконтактной оплате усилился с марта 2020 года из-за пандемии. Уже сейчас покупать без кассира можно в 11 тысячах точек по всей России. Платформа представлена в 40 городах России, в планах — расширение проекта.

В 2019 году Briskly провела два раунда инвестиций на общую сумму $370 тысяч и нарастила оценку вдвое — до $20 млн.

Фото на обложке: сайт Briskly