Российские брокеры указали на сложности в переходе на отечественный софт

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Центральный банк и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не включать их системы информационной защиты и безопасности в список объектов критической инфраструктуры, узнали «Ведомости».

Обращение, которое члены НАУФОР направили главе департамента по информационной безопасности Банка России Вадиму Уварову и директору ФСТЭК Владимиру Селину, связано с тем, что компании не имеют ресурсов для масштабного переоборудования.

Весной Владимир Путин своим указом обозначил необходимость усилить информационную безопасность. Таким образом, к 2025 году все субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны прекратить использовать программы по защите информации из «недружественных» стран.

Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры действует с 2018 года, по нему регулируются субъекты и объекты КИИ. Субъекты разделяются по трем степеням значимости. Правительство опубликовало ранее проект постановления, в котором прописаны новые параметры значимости объектов КИИ, в частности, там появился критерий «Экономическая значимость». Он ориентирован на выявление ущерба для бюджета, который могут повлечь снижения выплат субъекта КИИ. Таким образом, новые критерии расширяют число участников рынка, попадающих хотя бы под одну из трех категорий значимости КИИ.

Во исполнение указа президента от организаций финансового сектора требуется в сжатые сроки перейти на российские средства защиты и внедрить отечественные программы и оборудование. Если новые критерии значимости объектов КИИ будут приняты, существуют риски, что стоимость такого перехода превысит значения возможного ущерба или экономической эффективности субъектов.

В своем письме участники НАУФОР просят отказаться от новых критериев.

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