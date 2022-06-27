Пятая часть компаний сократила бюджет на рекламу в соцсетях

Но «ВКонтакте» и Telegram пока не смогут полностью заменить российским рекламодателям крупные глобальные площадки из-за отстуствия необходимых настроек для продвижения.

Эксперты считают, что до конца года рынок ожидает снижение до 40%. В августе-сентябре бизнес перейдет в стадию фазы адаптации, после этого можно делать точные прогнозы.

В мае игроки рынка интернет-рекламы оценили затраты по ее учету в 10–20 млрд рублей. В сентябре вступают в силу поправки в закон «О рекламе», которые предполагают передачу всех данных о размещенной в сети рекламе Роскомнадзору. А о том, как сегодня продвигать свой бренд и минимизировать расходы на рекламу, RB рассказывал тут.

*соцсети принадлежат Meta, признанной эксремистской в России.

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