Пятая часть компаний сократила бюджет на рекламу в соцсетях

В России 21% компаний малого и среднего бизнеса полностью сократили бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях. Еще 53% таких рекламодателей урезали расходы на продвижение в соцсетях на 10–60%.
В первую очередь сокращение бюджетов на соцсети связано с уходом или остановкой маркетинговой активности международных брендов, пишут «Ведомости».
Ряд рекламодателей временно сокращают рекламные расходы на соцсети, так как им нужна живая аудитория, а охваты в Instagram и Facebook* сильно упали.
Среднесуточные охваты этих соцсетей среди россиян старше 12 лет снизились в три раза с февраля по май, следует из данных Mediascope. В феврале у Instagram* они составляли 38,5 млн пользователей, в мае – 11,7 млн. У Facebook* тот же показатель в феврале равнялся 6,7 млн, а в мае – 2,3 млн.
При этом среднесуточный охват Telegram за февраль – май вырос на 50% до 40 млн пользователей. У «ВКонтакте» он увеличился на 7% до 49,5 млн, у «Одноклассников» – на 5% до 20,5 млн пользователей.
Но «ВКонтакте» и Telegram пока не смогут полностью заменить российским рекламодателям крупные глобальные площадки из-за отстуствия необходимых настроек для продвижения.
Эксперты считают, что до конца года рынок ожидает снижение до 40%. В августе-сентябре бизнес перейдет в стадию фазы адаптации, после этого можно делать точные прогнозы.
В мае игроки рынка интернет-рекламы оценили затраты по ее учету в 10–20 млрд рублей. В сентябре вступают в силу поправки в закон «О рекламе», которые предполагают передачу всех данных о размещенной в сети рекламе Роскомнадзору. А о том, как сегодня продвигать свой бренд и минимизировать расходы на рекламу, RB рассказывал тут.
*соцсети принадлежат Meta, признанной эксремистской в России.
Фото на обложке: Unsplash
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