Рынок интернет-рекламы оценил затраты на передачу сведений Роскомнадзору в 10–20 млрд рублей

Игроки рынка интернет-рекламы оценили затраты по ее учету в 10–20 млрд рублей. В сентябре вступают в силу поправки в закон «О рекламе», которые предполагают передачу всех данных о размещенной в сети рекламе Роскомнадзору.

Рынок просит отложить вступление закона в силу минимум на полгода, так как сейчас выполнить его требования невозможно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

В конце 2021 года рынок раскритиковал поправки к закону о едином учете интернет-рекламы. Участники сообщали RB.RU о том, что им непонятны цели и выгода от подобной системы.

После начала военной спецоперации на Украине участники рынка выступили с предложением перенести вступление в силу новых требований закона минимум на полгода. Письмо с такой просьбой было направлено от лица АРИР и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Роскомнадзору и Минцифры 31 марта.

Из него следовало, что ни регулятор, ни участники рынка не готовы к исполнению требований: нормативные акты еще на доработке, из-за санкций нет легальной возможности закупить серверноеоборудование для хранения информации обо всех показах рекламы в интернете за пять лет, а у рекламодателей нет доступа в интерфейсы и кабинеты оператора рекламных данных для обучения работе с ними.

Роскомнадзор в ответном письме отказал заявителям, отметив лишь, что «закон делает рынок более прозрачным и конкурентоспособным». Ответа от Минцифры на предложения о переносе сроков пока не поступало.

О единой системе учета интернет-рекламы

Закон о единой системе учета всей интернет-рекламы в России приняли 17 июня 2021 года, он вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Все участники рынка — от самостоятельных рекламодателей и агентств до рекламных систем — должны будут передавать данные о кампаниях Роскомнадзору.

В систему будет необходимо передавать следующую информацию: сведения о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы, а также данные об объемах, стоимости, параметрах целевой аудитории, саму рекламу.

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